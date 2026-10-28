miércoles 28 de octubre de 2026
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28 Oct 2026

Recuperaron perfiles de hierro y una escalera tras una investigación por hurto en Monteros

El procedimiento fue realizado por personal del Área Investigativa Monteros. Los elementos habían sido denunciados como sustraídos y fueron localizados en un domicilio de la ciudad.

Personal del Área Investigativa Monteros logró recuperar elementos denunciados como sustraídos, en el marco de una investigación por un hecho de hurto. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y diversas averiguaciones, los efectivos pudieron establecer dónde se encontraban los bienes.

Como resultado del procedimiento, se recuperaron tres perfiles de hierro de 12 metros cada uno y una escalera de 12 peldaños. Los elementos estaban en una vivienda de la ciudad de Monteros y fueron entregados voluntariamente por un familiar del presunto autor del hecho.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. La intervención estuvo a cargo del Área Investigativa Monteros, dependiente de la Policía de Tucumán.

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