Recuperaron perfiles de hierro y una escalera tras una investigación por hurto en Monteros

Personal del Área Investigativa Monteros logró recuperar elementos denunciados como sustraídos, en el marco de una investigación por un hecho de hurto. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y diversas averiguaciones, los efectivos pudieron establecer dónde se encontraban los bienes.

Como resultado del procedimiento, se recuperaron tres perfiles de hierro de 12 metros cada uno y una escalera de 12 peldaños. Los elementos estaban en una vivienda de la ciudad de Monteros y fueron entregados voluntariamente por un familiar del presunto autor del hecho.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. La intervención estuvo a cargo del Área Investigativa Monteros, dependiente de la Policía de Tucumán.