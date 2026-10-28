Monteros recibe a la Superliga de Vóley: UPCN y Ciudad ya están en la ciudad para el debut

Monteros ya palpita el inicio de la Superliga Argentina de Vóley. Los equipos de UPCN Vóley Club y Ciudad Vóley ya se encuentran en la ciudad y se preparan para el comienzo de la competencia, que reunirá a destacados equipos del país durante cuatro jornadas.

El torneo se disputará desde este jueves 29 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”, donde se jugarán 15 partidos correspondientes a la primera etapa del certamen.

La programación tendrá encuentros desde las 11 hasta las 21, con presencia de equipos como Boca Juniors, River Plate, Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Sonder Rosario y Waiwen Vóley, además de Monteros Vóley, que jugará ante su público.

La entrada general tendrá un valor de $5.000 y será válida para todos los partidos de la jornada. La organización informó que los socios activos con la cuota al día podrán retirar entradas gratuitas en boletería, presentando el DNI. Se entregará una entrada por día de competencia y, en el caso de grupos familiares, dos entradas por grupo. Las personas con carnet de discapacidad tendrán ingreso gratuito presentándolo en la puerta.

El fixture completo

Jueves 29 de octubre

11:00: Boca Juniors vs. Ciudad Vóley.

15:00: Waiwen Vóley vs. River Plate.

18:00: UPCN Vóley Club vs. Ferro Carril Oeste.

21:00: Monteros Vóley vs. Vélez Sarsfield.

Viernes 30 de octubre

15:00: Sonder Rosario vs. San Lorenzo.

18:00: Vélez Sarsfield vs. Waiwen Vóley.

21:00: River Plate vs. Ciudad Vóley.

Sábado 31 de octubre

11:00: San Lorenzo vs. UPCN Vóley Club.

15:00: Waiwen Vóley vs. Sonder Rosario.

18:00: Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors.

21:00: Ferro Carril Oeste vs. Monteros Vóley.

Domingo 1 de noviembre

11:00: Sonder Rosario vs. UPCN Vóley Club.

15:00: San Lorenzo vs. Ciudad Vóley.

18:00: Boca Juniors vs. Ferro Carril Oeste.

21:00: River Plate vs. Monteros Vóley.

La ciudad se prepara así para cuatro días de vóley de primer nivel, con Monteros Vóley como anfitrión y el acompañamiento del público local en una nueva cita importante para el deporte de la provincia.