Monteros Vóley debuta esta noche ante Vélez y comienza una nueva ilusión en la Superliga

Monteros Vóley inicia esta noche una nueva temporada en la máxima categoría del vóley argentino. Desde este jueves y hasta el domingo, la ciudad será sede del primer tour de la Superliga Argentina, con 15 partidos y la participación de diez equipos del país en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”.

El debut del conjunto monterizo será frente a Vélez Sarsfield, desde las 21, en un encuentro que marcará el comienzo de un nuevo desafío para el equipo dirigido por Leonardo Patti, que buscará hacerse fuerte en casa y sumar sus primeros puntos ante su público.

En la previa del estreno, el central Nayuan Ruiz, quien regresó al club para esta temporada, expresó su entusiasmo por el comienzo de la competencia y reconoció la dificultad del primer compromiso.

“Se viene una temporada más. Este jueves nos toca un partido muy difícil. Nos hemos preparado bastante bien durante estos meses, así que estamos con ansias y mucho entusiasmo para que arranque esta nueva temporada en la Liga”, señaló.

Para el jugador, disputar el tour en Monteros representa una motivación especial por el acompañamiento de familiares, amigos y seres queridos. “Jugar en casa es lo más lindo para cada uno de nosotros, porque están nuestra familia, nuestros seres queridos y nuestros amigos. Estamos pensando en dar lo mejor y dejar bien alto a Monteros Vóley en este primer tour”, afirmó.

Ruiz también destacó el trabajo realizado durante la preparación y pidió el respaldo de los hinchas para afrontar los compromisos que se vienen. “Que confíen en nosotros, que estamos preparados, que hemos entrenado bastante durante todo este tiempo y tenemos con qué para llevarnos los nueve puntos en casa”, sostuvo.

Sobre el funcionamiento del plantel, el central valoró la unión del grupo y el buen ambiente de trabajo. “El grupo está bien, está sólido, está firme. Tenemos un lindo grupo y nos llevamos bien todos, que eso es fundamental. Estoy contento con el grupo que me tocó en el club y estamos preparados para dar lo mejor en todo este tour”, remarcó.

Finalmente, el jugador invitó a los simpatizantes a acompañar al equipo en el comienzo de la temporada. “Los esperamos para que nos vengan a apoyar”, expresó.

Con el respaldo de su gente y la expectativa renovada, Monteros Vóley saldrá esta noche a la cancha para comenzar una nueva participación en la Superliga Argentina. El Naranja buscará aprovechar la localía y dar el primer paso en un fin de semana que promete vóley de alto nivel en la ciudad.

La agenda de partidos

Jueves 29 de octubre

11:00: Boca Juniors vs. Ciudad Vóley.

15:00: Waiwen Vóley vs. River Plate.

18:00: UPCN Vóley Club vs. Ferro Carril Oeste.

21:00: Monteros Vóley vs. Vélez Sarsfield.

Viernes 30 de octubre

15:00: Sonder Rosario vs. San Lorenzo.

18:00: Vélez Sarsfield vs. Waiwen Vóley.

21:00: River Plate vs. Ciudad Vóley.

Sábado 31 de octubre

11:00: San Lorenzo vs. UPCN Vóley Club.

15:00: Waiwen Vóley vs. Sonder Rosario.

18:00: Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors.

21:00: Ferro Carril Oeste vs. Monteros Vóley.

Domingo 1 de noviembre