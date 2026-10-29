Tucumán: pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre, temperatura en ascenso y probabilidad de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones por la mañana y tormentas por la tarde y noche, con probabilidad de precipitación de hasta 70%. La temperatura rosará los 30 grados hacia el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para este jueves 29 de octubre de 2026 en territorio tucumano. De acuerdo al organismo, la temperatura registra un ascenso y rosará los 30 grados este jueves y hacia el fin de semana, mientras las condiciones de inestabilidad se mantienen en la provincia.
Hoy en el departamento Monteros:
Para la mañana se tuvo chaparrones. Hacia la tarde se prevén tormentas, con una probabilidad de entre 40 y 70%. Para la noche se anuncian tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 40 y 70%.