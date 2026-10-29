Tucumán: pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre, temperatura en ascenso y probabilidad de tormentas



El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para este jueves 29 de octubre de 2026 en territorio tucumano. De acuerdo al organismo, la temperatura registra un ascenso y rosará los 30 grados este jueves y hacia el fin de semana, mientras las condiciones de inestabilidad se mantienen en la provincia.

Hoy en el departamento Monteros:

Para la mañana se tuvo chaparrones. Hacia la tarde se prevén tormentas, con una probabilidad de entre 40 y 70%. Para la noche se anuncian tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 40 y 70%.