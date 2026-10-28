Tucumán decretó asueto administrativo y escolar para el lunes 2 de noviembre

Copete: El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la medida por el Día de los Fieles Difuntos. Alcanzará a la administración pública provincial y a las escuelas dependientes del Ministerio de Educación, mientras que los hospitales deberán garantizar la atención mediante guardias.

El Gobierno de Tucumán decretó asueto administrativo y escolar para el próximo lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La medida fue dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante el decreto 2.668/1.

La disposición alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y descentralizada, además de las comunas rurales y los establecimientos educativos que dependen del Ministerio de Educación. De esta manera, durante esa jornada no habrá actividad administrativa habitual en las dependencias comprendidas por la norma ni se dictarán clases en las escuelas alcanzadas por el asueto.

Sin embargo, el decreto establece excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Los hospitales deberán organizar las guardias necesarias para asegurar la atención sanitaria, mientras que los establecimientos destinados a la atención de menores también tendrán que mantener las prestaciones indispensables.

La medida no se extiende automáticamente a todos los municipios y organismos nacionales. El Gobierno provincial invitó a los municipios, organismos autárquicos y dependencias nacionales con sede en Tucumán a adherirse al asueto, por lo que su aplicación dependerá de la decisión de cada institución.

El Día de los Fieles Difuntos se conmemora cada 2 de noviembre, un día después de la solemnidad de Todos los Santos. La fecha forma parte de la tradición católica y está dedicada a recordar a las personas fallecidas, por lo que numerosas familias aprovechan la jornada para rezar, rendir homenajes y visitar los cementerios.

Con esta disposición, Tucumán tendrá una jornada de receso administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre, mientras que los servicios esenciales continuarán funcionando mediante los esquemas de guardia correspondientes.