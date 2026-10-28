Conmoción en Tucumán: murió a los 44 años el exlegislador Guillermo Gassenbauer

El exlegislador tucumano Guillermo Gassenbauer murió este miércoles a los 44 años. Fue encontrado sin vida en su casa y las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación judicial.

La causa está a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien ordenó la intervención de efectivos policiales y del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) para realizar las pericias correspondientes y determinar qué ocurrió.

Los investigadores trabajan sobre la escena para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si hubo participación de terceros. Además, realizan entrevistas a vecinos para conocer si observaron o escucharon alguna situación fuera de lo habitual y toman declaraciones a familiares.

La noticia generó conmoción entre dirigentes y referentes que compartieron con Gassenbauer distintas etapas de la política provincial. Abogado e hijo del exministro Jorge Gassenbauer, desarrolló buena parte de su trayectoria política ligado al espacio del exgobernador José Alperovich.

Antes de ingresar a la Legislatura, Gassenbauer se desempeñó en la Secretaría General de la Gobernación como integrante del personal de Gabinete, con rango de subsecretario. También fue secretario privado del exmandatario.

En octubre de 2011 dejó la Casa de Gobierno para asumir como legislador provincial, luego de haber sido elegido por la sección Capital. Ocupó una banca durante dos períodos consecutivos, entre 2011 y 2019.

Durante su paso por la Cámara legislativa participó en distintas instancias institucionales. Entre otros roles, fue secretario de la comisión especial que trabajó en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán.

Su último cargo público fue el de director de Relaciones Institucionales. En el último tiempo había retomado sus actividades políticas con la intención de participar en los próximos comicios provinciales.

La investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte.