Monteros Vóley no pudo ante Vélez en el inicio del Tour 1 de la SuperLiga Argentina

Monteros Vóley comenzó su participación en la SuperLiga Argentina de Voleibol 2026/27 con una derrota frente a Vélez Sarsfield. En el encuentro correspondiente al Tour 1, disputado este jueves en el Polideportivo Municipal de Monteros, el conjunto visitante se impuso por 3-0, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-21.

El Naranja intentó hacerse fuerte ante su público, pero Vélez consiguió imponer condiciones en los momentos determinantes de cada parcial. El primer set fue el más equilibrado y quedó en manos del Fortín por 25-23. En los dos siguientes, el equipo de Liniers logró sostener su rendimiento y amplió la diferencia para cerrar el encuentro en sets corridos.

En el plano individual, Santiago Aulisi fue el máximo anotador de Monteros Vóley con 15 puntos. También sumaron Maximiliano Geysels, con 11 unidades, y Santiago Nahuel Ruiz, quien aportó 10 puntos.

Las estadísticas reflejaron algunas de las diferencias que marcaron el resultado. Vélez fue superior en ataque, con 42 puntos frente a los 38 del Naranja, y también en bloqueo, donde consiguió 12 puntos contra 8 de Monteros. En recepción positiva, el conjunto tucumano registró un 48%, mientras que su rival alcanzó el 55%.

De esta manera, Monteros Vóley inició su camino en la nueva temporada con una derrota y buscará recuperarse el sábado ante Ferrocarril Oeste en el Polideportivo.