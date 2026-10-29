Tucumán duplicará el consumo eléctrico subsidiado en verano: alcanzará a 366.000 usuarios

La ampliación del beneficio comenzará en noviembre y elevará de 150 a 300 kWh mensuales el tope de consumo subsidiado durante los cinco meses de mayor calor en 126 localidades. Según el Gobierno provincial, siete de cada diez usuarios residenciales podrán acceder a la asistencia.

El Gobierno de Tucumán anunció la ampliación de los subsidios a la energía eléctrica para los meses de verano, una medida que permitirá aumentar de 130.000 a 366.000 los medidores residenciales alcanzados por el beneficio. La disposición fue aprobada mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación y comenzará a aplicarse en noviembre.

El secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, explicó que el nuevo esquema elevará de 150 a 300 kWh mensuales el límite de consumo subsidiado durante los cinco meses de mayor calor en 126 localidades tucumanas incluidas en la categoría de zona cálida. Durante los siete meses restantes se mantendrá el esquema de asistencia habitual.

“De un total de 571.000 usuarios residenciales que tiene la provincia de Tucumán, siete de cada diez van a poder tener subsidiada parte de la factura con este nuevo esquema”, destacó el funcionario.

Viola señaló que la ampliación es resultado de las gestiones encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a otros mandatarios del Norte Grande, con el objetivo de equiparar los beneficios que recibían las provincias del sur argentino durante los períodos de temperaturas extremas.

“Si el sur tenía subsidios, ¿por qué no el norte?”, planteó el secretario al explicar el alcance de la medida.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben cumplir con los requisitos establecidos por el régimen nacional de subsidios energéticos. Según detalló Viola, el trámite es gratuito y se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial argentina.gob.ar, en el apartado de subsidios de luz y gas del Ministerio de Economía de la Nación.

Entre las condiciones mencionadas por el funcionario se encuentra que los ingresos del hogar no superen el límite establecido para la canasta básica total y que sus integrantes no tengan un automóvil con una antigüedad menor a tres años.

Una vez completado el formulario, el usuario recibe una respuesta por correo electrónico en un plazo estimado de 48 horas. Si la solicitud es aprobada, la información se transfiere a la empresa distribuidora para que el descuento pueda incorporarse a la factura correspondiente.

El secretario también advirtió que hay unos 32.000 usuarios tucumanos que cumplirían con las condiciones socioeconómicas para recibir la asistencia, pero todavía no realizaron la inscripción digital.

Ante esta situación, la Secretaría de Energía de Tucumán y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) organizarán operativos territoriales en municipios y comunas del interior para ayudar a completar el trámite.

Viola invitó a quienes tengan dudas o necesiten asistencia a acercarse a los organismos correspondientes y remarcó la importancia de que los hogares que reúnan las condiciones puedan gestionar el beneficio.

Con la ampliación prevista para el verano, el Gobierno provincial busca extender la cobertura de los subsidios eléctricos durante los meses de mayor demanda energética, cuando las altas temperaturas incrementan el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.