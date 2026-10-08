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8 Oct 2026

Nueva herramienta digital facilita la consulta de horarios del Tesa y Exprebus

A través de una plataforma online, los usuarios pueden consultar desde el celular o cualquier dispositivo conectado a internet los horarios de los servicios de colectivos

Quienes viajan habitualmente entre las ciudades del sur de Tucumán y la capital cuentan ahora con una alternativa práctica para organizar sus traslados. A través de una plataforma online, los usuarios pueden consultar desde el celular o cualquier dispositivo conectado a internet los horarios de los servicios de colectivos de las empresas TESA y Exprebus.

La herramienta permite acceder a información sobre salidas en días hábiles, sábados, domingos y feriados, además de conocer los horarios estimados de llegada y la duración aproximada de cada recorrido.

Si bien la plataforma incluye consultas específicas para trayectos como La Cocha - San Miguel de Tucumán y viceversa, el servicio resulta de utilidad para estudiantes, trabajadores, docentes, comerciantes y familias de distintas localidades del sur tucumano que necesitan planificar sus viajes de manera rápida y sencilla.

Otro de los aspectos destacados es la incorporación de un sistema de búsqueda asistido por inteligencia artificial, pensado para agilizar la consulta de horarios y servicios disponibles.

Desde la plataforma recuerdan que los horarios publicados son orientativos y recomiendan confirmar la información con las empresas de transporte antes de viajar, especialmente durante feriados o jornadas con modificaciones operativas.

La consulta puede realizarse a través del sitio web www.elproximo.com.ar

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