Tucumán fue escenario de una nueva edición de T-Connect 2026, el Congreso de Innovación y Tecnología organizado por el Clúster Tecnológico Tucumán, que superó las expectativas de convocatoria y reunió a más de 3.000 personas en el Palacio de los Deportes. La propuesta congregó a empresarios, emprendedores, estudiantes, representantes institucionales y referentes nacionales para compartir experiencias, conocer nuevas tendencias y generar oportunidades de vinculación.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó de la jornada junto a María José Salomón, presidenta del Clúster Tecnológico Tucumán; Leandro Parache, vicepresidente de la institución; Alejandro Páez, presidente de la Red Federal de Economía del Conocimiento; Pedro Sandilli, delegado provincial ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI); Juan Casañas, vicepresidente del IDEP; Carolina Marañón, subsecretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales; e Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo.

La edición 2026 contó con seis expositores de distintas disciplinas que compartieron sus experiencias y conocimientos sobre innovación, tecnología, comunicación, nuevas finanzas, liderazgo y creatividad. Entre ellos estuvieron Mai Pistiner, especialista en comunicación y marca personal; Gabriel Sleiman, profesional de infraestructura tecnológica de Google; Manuel Beaudroit, fundador de la plataforma financiera belo; Victoria Sauze, integrante de Las Leonas; Santiago Siri, referente del desarrollo tecnológico y blockchain; y Martín Duarte, fundador de Support Studio Music.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación del talento local. A través de cuatro mesas panel, empresarios y emprendedores tucumanos compartieron sus experiencias en áreas como biotecnología, gastronomía, construcción de marcas, comunidades digitales y tecnología aplicada a los negocios. Los espacios permitieron visibilizar proyectos que nacieron en la provincia y que hoy desarrollan modelos empresariales con potencial de crecimiento y proyección internacional.

Durante el encuentro, Amado destacó la evolución de la economía del conocimiento en Tucumán y recordó el trabajo que el Gobierno provincial comenzó a desarrollar junto al Clúster Tecnológico en 2022, a partir de la Ley de Economía del Conocimiento.

En ese sentido, señaló que la provincia pasó de contar con 25 empresas vinculadas al sector a superar las 70, mientras que la cantidad de trabajadores creció de 2.500 a más de 7.000. Además, resaltó la importancia de continuar promoviendo la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en los distintos ámbitos de la actividad productiva y educativa.

Por su parte, María José Salomón valoró la convocatoria alcanzada, que duplicó las expectativas iniciales, y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar el congreso. También subrayó la importancia de mostrar las experiencias de empresarios tucumanos y acercar nuevas herramientas y conocimientos a la comunidad.

La jornada incluyó conferencias, paneles y espacios de networking empresarial, destinados a generar contactos entre compañías, emprendedores, instituciones e inversores. De esta manera, T-Connect consolidó un ámbito de intercambio que vincula la innovación con las necesidades del entramado productivo regional.

Desde el Gobierno de Tucumán, en el marco de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, se destaca la importancia de acompañar el desarrollo de la economía del conocimiento, una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo calificado, impulsar nuevas empresas y ampliar las oportunidades de crecimiento para la provincia.