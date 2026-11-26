El rugby femenino tucumano volverá a tener representación en el seleccionado argentino. La monteriza Candela Delgado y Azul Medina fueron convocadas a una nueva concentración nacional de Las Yaguaretés, en una nómina integrada por 20 jugadoras de distintas uniones del país.

Ambas deportistas pertenecen a Cardenales y son las únicas representantes de la Unión de Rugby de Tucumán (URT) incluidas en esta convocatoria. La lista también cuenta con jugadoras de Buenos Aires, Córdoba, Nordeste, Cuyo y Entre Ríos.

Para Delgado y Medina, esta citación representa una nueva oportunidad de competir en el ámbito nacional, mostrar su rendimiento y buscar un lugar en el seleccionado argentino femenino de rugby reducido.