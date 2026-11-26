El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno al vicegobernador, Miguel Acevedo, con quien analizó la situación económica y financiera de Tucumán, la agenda legislativa y el contexto nacional.

Tras el encuentro, Acevedo explicó que dialogaron sobre la última sesión de la Legislatura y los temas previstos para los próximos debates parlamentarios, entre ellos el Presupuesto y las leyes de emergencia.

“Hoy estuvimos con el gobernador analizando distintos aspectos, como ustedes saben ayer hubo sesión en la Legislatura, charlamos sobre esa sesión también por las futuras sesiones que vamos a tener, donde hay que tratar el presupuesto, las leyes de emergencia”, expresó.

El Vicegobernador también señaló que evaluaron las dificultades financieras que enfrenta la provincia como consecuencia de la disminución de los recursos coparticipables, en particular los vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Las complicaciones financieras que se están dando por la caída de la coparticipación que no se detiene, fundamentalmente el IVA, donde el consumo tiene una incidencia fundamental en ese gravamen”, sostuvo.

En ese marco, indicó que el Gobierno provincial proyectó los recursos disponibles para los próximos meses con el objetivo de garantizar el cierre del ejercicio. También destacó la coordinación con los gobiernos locales y recordó que Jaldo mantuvo durante la mañana un encuentro con intendentes y los 93 comisionados comunales.

“Así que cuidando las finanzas, viendo y proyectando los meses que quedan para cerrar el año con una expectativa que tenemos de que sea positivo el cierre, analizando y viendo cómo está la situación en general de la provincia, dando continuidad a las distintas charlas que tenemos con quienes tienen responsabilidad institucional”, manifestó.

Por otra parte, Acevedo informó sobre una reunión que mantuvo en la Legislatura con representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de San Pablo-T, la UNSTA, el INTA y el INTI, en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Durante ese encuentro analizaron las actividades desarrolladas durante el año y los distintos temas vinculados al área.

Acevedo dijo que con el gobernador analizó “fundamentalmente el tratamiento de la próxima sesión donde veremos el presupuesto y la ley de emergencia”.

Respecto del escenario económico nacional, el Vicegobernador manifestó su preocupación por la evolución de los indicadores y el impacto de la falta de consumo en la actividad productiva: “no sorprende, yo lo vengo manifestando desde hace bastante tiempo, que esto se iba a complicar, que la macro puede cerrar, pero si no hay consumo, si las empresas nuestras están cerrando, cuando digo empresas nuestras me refiero a la Argentina, si no hay desarrollo en las regiones, esto complica la economía”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que las dificultades económicas ya se reflejaron en la situación cotidiana de la población y en la actividad de las empresas.