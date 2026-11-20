Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 27 de noviembre y finalizan el 5 de diciembre, según el área y el organismo al que pertenecen.

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de noviembre para empleados estatales de la Provincia.

Cronograma del 20%

Viernes 27 de noviembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)

Sábado 28 de noviembre

- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Martes 1 de diciembre

- Comunas rurales

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Jueves 3 de diciembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

Viernes 4 de diciembre

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Comunas rurales

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados fuera de convenio

- Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

Sábado 5 de diciembre