Política 20 Nov 2026
Los estatales tucumano ya tiene fecha para pasar a cobrar los haberes de noviembre
Las fechas de cobro para el personal estatal tucumano comienzan el 27 de noviembre y finalizan el 5 de diciembre, según el área y el organismo al que pertenecen.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte proporcional (20%) y la parte complementaria (80%) del sueldo de noviembre para empleados estatales de la Provincia.
Cronograma del 20%
Viernes 27 de noviembre
- - Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- - Instituto Provincial de la Vivienda
- - Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- - Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
Sábado 28 de noviembre
- - Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- - Administración Central
- - Defensoría del Pueblo
- - Tribunal de Cuentas
- - Tribunal Fiscal de Apelación
- - Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- - Poder Legislativo
Martes 1 de diciembre
- - Comunas rurales
- - Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).
- - Ministerio Público Fiscal
- - Ministerio Pupilar y de la Defensa
- - Municipios del interior
- - Dirección de Recursos Hídricos
- - Ente Autárquico Tucumán Turismo
- - Ente Cultural de Tucumán
- - Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- - Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- - Instituto de Desarrollo Productivo
- - Ente de Infraestructura Comunitaria
- - Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- - Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Cronograma del 80%
Jueves 3 de diciembre
- - Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- - Instituto Provincial de la Vivienda
- - Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
- - Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- - Sociedad Aguas del Tucumán
- - Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 4 de diciembre
- - Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- - Educación – Establecimientos provinciales (Escuelas provinciales – Repartición 18; escuelas secundarias transferidas – Reparticiones 25, 26 y 27)
- - Administración Central
- - Defensoría del Pueblo
- - Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- - Comunas rurales
- - Tribunal de Cuentas
- - Tribunal Fiscal de Apelación
- - Jubilados fuera de convenio
- - Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Sábado 5 de diciembre
- - Poder Legislativo
- - Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- - Ministerio Público Fiscal
- - Ministerio Pupilar y de la Defensa
- - Municipios del interior
- - Dirección de Recursos Hídricos
- - Ente Autárquico Tucumán Turismo
- - Ente Cultural de Tucumán
- - Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- - Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- - Instituto de Desarrollo Productivo
- - Ente de Infraestructura Comunitaria
- - Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- - Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- - Educación – Establecimientos públicos de gestión privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)
En esta nota: Pagos Estatales