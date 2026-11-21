Se acaba de estrenar en todas las plataformas digitales el nuevo single de los artistas monterizos Dardo Solórzano y Ezequiel Bazán, que se titula “La Monteriza”. La canción es una zamba que ambos músicos realizaron hace unos años atrás, y que recién en este presente año pudieron concretar su grabación y publicación. Según contaron a MONTERIZOS la obra nació de un poema que Solórzano le entregó a Bazán para que él lo musicalice. La idea surgió a principios del 2024 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (donde actualmente reside Bazán), cuando se propusieron realizar una zamba juntos para evocar la nostalgia por la ciudad que los vio crecer.

Dardo comentó que, para la creación de la letra, buscó no solo evocar los lugares y elementos que revisten un sentimiento caro en el imaginario de los monterizos, sino que también trabajó sobre las figuras retóricas que le permitan al poema adquirir cierto vuelo estético de belleza, como una forma de homenajear a nuestra tierra transfigurada en la imagen de una mujer. Por eso nos agrega: -es una historia de amor de interpretación flexible. Podría ser para una madre, para un amor romántico, para una hija, para la misma ciudad, etc.-.

Solórzano también nos contó que armaron los arreglos musicales junto a otro gran artista monterizo, el guitarrista Julián Núñez, con quien buscaron generar un sonido más cercano al pop para esta zamba, con ciertas pinceladas de soul y de jazz. Dardo aprovechó la oportunidad también para agradecer al fotoperiodista de MONTERIZOS, Michelín Andújar quien colaboró generosamente con una galería de fotos de Monteros para idear el arte de portada del single.

Por su parte, desde Santa Cruz de la Sierra, Ezequiel (quien recientemente cantó a dúo en streaming con el reconocido cantautor español Alex Ubago) nos respondió a Monterizos.com sobre sus impresiones luego de este trabajo:

¿Qué cosas o emociones sentís que se ponen en juego en vos a la hora de interpretar una obra tuya que evoca el universo de tu ciudad natal?

EB: La primera emoción es la nostalgia por estar lejos y recordar a Monteros. Luego viene una sensación linda cuando pienso que le hablo a mi ciudad en un canto.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de la melodía?

EB: La melodía nació de forma natural, cuando iba leyendo la letra de Dardo. Tal vez mezclando algunas referencias de lo que venía escuchando de forma inconsciente, pero nació de una sola vez y la dejé.

¿Qué desafíos encontraste y cómo los encaraste a la hora de conocer los arreglos y tener que definir una interpretación?

EB: Cuando escuché por primera vez la maqueta me emocioné, y al grabarla mucho más, de hecho, Dardo en la grabación me pasó un pañuelo pa’ secarme las lágrimas. Esta zamba representa mucho en mí.

¿Sentís que el vivir lejos, en otro país, te hizo cambiar en algo tu percepción sobre Monteros? ¿Qué recuerdos o sentimientos se gestan ante la distancia?

EB: Monteros siempre me invita a volver, a recordar de donde soy, me enorgullece ser Monterizo. Lo que antes me parecía normal y daba por sentado, hoy lo anhelo. Por ejemplo, caminar un ratito por la plaza. Estoy demasiado enamorado de mi tierra. A donde voy la nombro.

“La Monteriza” ya está en todas las plataformas digitales y se suma al repertorio musical que celebra la identidad de nuestra ciudad. Más que una canción, es un encuentro entre dos artistas, los recuerdos compartidos y ese sentimiento de pertenencia que permanece intacto, incluso cuando la distancia se hace presente. Porque, como expresa Ezequiel Bazán, Monteros siempre invita a volver.