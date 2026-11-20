Estefanía Méndez, la mujer de 29 años que dio a luz en el baño del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, contó cómo vivió las horas previas al nacimiento de su primer hijo. Según relató, nunca supo que estaba embarazada y llegó a la guardia convencida de que sufría un problema de salud relacionado con un fuerte dolor de cintura.

“Nunca escondí el embarazo, nunca supe que estaba esperando un bebé”, aseguró la joven, quien permanece internada en la Maternidad junto a su hijo, al que llamó Ángel. El recién nacido llegó al mundo con 40 semanas de gestación y un peso de 3,950 kilos.

La mujer explicó que durante los nueve meses no tuvo síntomas que le permitieran sospechar de una gestación ni advirtió cambios físicos que despertaran sus dudas.

Todo comenzó en su vivienda del barrio San Cayetano, cuando empezó a sentir un intenso dolor lumbar. “Me quemaba la cintura, no aguantaba”, recordó.

Según su testimonio, en una primera consulta en el Centro de Salud recibió una inyección de diclofenac con dexametasona, pero no le realizaron un examen físico. “Me preguntaron por qué había ido, les dije que por el dolor de cintura y directamente me pusieron un calmante y me mandaron a mi casa”, relató.

Como las molestias no desaparecieron y tres días después se volvieron insoportables, regresó al hospital el lunes a las 7 de la mañana, acompañada por su marido y su hermana Soledad. Estefanía creía que tenía un problema intestinal y, mientras esperaba ser atendida, su hermana pidió reiteradamente que recibiera asistencia.

Una vez en el shockroom, le colocaron un suero y, según contó, le administraron un laxante por vía oral ante la sospecha de estreñimiento. Poco después pidió ir al baño y comenzó a sentir algo extraño.

“Yo le decía que no era materia fecal porque ya sentía como una cabecita”, explicó. El parto ocurrió de manera repentina y el bebé cayó dentro del inodoro.

Los gritos de la joven y de su hermana alertaron al personal de enfermería. Una de las trabajadoras, identificada como Alicia Álvarez, ingresó rápidamente, levantó al recién nacido y comenzó a darle palmadas en la espalda hasta que el pequeño rompió en llanto.

Estefanía agradeció la intervención del personal de enfermería, aunque cuestionó la atención médica que había recibido antes del nacimiento. “No estoy desagradecida con los enfermeros porque actuaron rápido, pero sí me quejo de la atención médica. En la Maternidad me dijeron que le podría haber hecho muy mal al bebé”, expresó.

Desde el Hospital Centro de Salud, la subdirectora Silvia Mabel Saravia explicó que la guardia está destinada a pacientes adultos y que la mujer no había manifestado estar embarazada ni informado sobre un posible atraso menstrual.

La médica señaló que, durante el ingreso, se registraron los parámetros vitales y el motivo de consulta, que correspondía a un dolor lumbar compatible con un cólico renal. También indicó que en una consulta anterior se le habían solicitado estudios complementarios que no llegaron a realizarse.

Saravia sostuvo que, por la contextura física de la paciente, el embarazo a término no resultaba evidente. Además, explicó que el nacimiento ocurrió mientras la mujer aguardaba ser evaluada y que recibió asistencia inmediata dentro del establecimiento.

Después del parto, Estefanía fue trasladada al quirófano y posteriormente derivada en ambulancia a la Maternidad. Allí, los médicos iniciaron un tratamiento preventivo con antibióticos para descartar posibles infecciones en el recién nacido.

La llegada de Ángel tomó por sorpresa a toda la familia, que no tenía preparados ropa, pañales ni otros elementos para recibirlo. Ante esa situación, familiares, vecinos y trabajadores del hospital se organizaron para acercar donaciones, entre ellas un cochecito.

Mientras espera completar el tratamiento y recibir el alta médica, Estefanía volvió a rechazar las versiones que indicaban que había ocultado su embarazo. “Si hubiese sabido que estaba embarazada, no me habría colocado calmantes ni habría ido al Centro de Salud, me venía directo a la Maternidad”, afirmó.

Con la emoción de haberse convertido en madre de manera completamente inesperada, la joven espera regresar pronto a su casa con su hijo. “Me salté toda la etapa del miedo, ahora estoy tranquila, emocionada y contando las horas para que terminen los antibióticos y nos den el alta para ir a casa a mimarlo”, concluyó.