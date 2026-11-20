La Policía de Monteros logró recuperar seis perfiles metálicos tipo C, de 12 metros cada uno, que habían sido sustraídos de una obra privada de la ciudad.

El procedimiento se concretó luego de una denuncia radicada en la Comisaría de Monteros. A partir de allí, personal del Área Investigativa G-2 inició una serie de averiguaciones reservadas y realizó varias horas de análisis de registros fílmicos hasta establecer que los materiales se encontraban en un domicilio de calle Santa Fe.

En esa vivienda un hombre, manifestó espontáneamente que había comprado los perfiles a un conocido. Al conocer el motivo de la presencia policial, decidió realizar la entrega voluntaria de los seis elementos.

La situación fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que ordenó documentar lo sucedido mediante un acta y disponer la devolución de los materiales a su propietario.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar al presunto autor del robo y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En el marco del procedimiento también se realizaron actuaciones por averiguación de antecedentes, conforme al artículo 152 del Código Procesal Penal de Tucumán, respecto de Fernando Héctor Saavedra.

El operativo estuvo a cargo del personal del Área Investigativa G-2 de Monteros, integrado por el subcomisario Mario Acosta, el oficial principal Mauricio Lazarte, el oficial subayudante Franco Jiménez, el sargento ayudante Roberto Herrera y los cabos primeros Javier González y Ángel Morales.

La supervisión estuvo a cargo del comisario inspector Walter Guido Juárez, jefe de Zona III de la Unidad Regional Oeste. También participaron en la supervisión general el comisario general Marcos Goane, jefe de la URO; el comisario mayor Juan Domingo Carrizo, segundo jefe; y el comisario inspector Oscar Alderete, jefe del COP URO.

Por la Comisaría de Monteros intervinieron sus jefes: el subcomisario Mario Alberto Acosta, el oficial principal Mauricio Lazarte y el oficial principal Fernando Carrizo.