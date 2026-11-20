A través de la Disposición Nº 7368/2026, se prohíbe el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional del siguiente producto:

GEL NEUTRO, marca SANICOL, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La medida se inició a partir de una notificación del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” por la presunta contaminación de distintos lotes del producto con bacterias del complejo Burkholderia cepacia. El gel era utilizado en prácticas ecográficas. Posteriormente, el Hospital F. J. Muñiz también reportó la posible contaminación de otro lote con Burkholderia contaminans, bacteria perteneciente al mismo complejo.

Al tomar conocimiento de esta situación, el 7 de octubre de 2026, ANMAT emitió una alerta y dispuso el retiro preventivo del mercado ante reportes por sospecha de contaminación microbiológica y diferencias detectadas entre el rotulado del producto y las condiciones de su registro sanitario.

Durante las actuaciones, se convocó a representantes de ALCOFRAC SA, titular del registro, quienes manifestaron que la empresa no realizaba controles microbiológicos sistemáticos de los lotes. Además, se detectó que el producto se comercializaba con un rótulo que lo presentaba como “Gel apto para ultrasonido”, aunque estaba registrado como cosmético y su uso autorizado se limitaba a la humectación y lubricación de pieles sanas.

Los análisis microbiológicos confirmaron que cinco lotes superaban los límites permitidos de contaminación microbiana y presentaban bacterias del complejo Burkholderia cepacia. Asimismo, durante una inspección al establecimiento elaborador se detectaron incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, relacionados con la falta de registros, los controles de calidad y el circuito de agua desmineralizada.

Ante estas irregularidades, se dispuso la inhibición preventiva de las actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de productos cosméticos en la planta, hasta que se adecue a la normativa vigente. Además, se instruyó un sumario sanitario a ALCOFRAC SA y a quien ejerza su dirección técnica.