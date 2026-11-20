

El Ministerio de Desarrollo Social informó que a partir de este viernes 20 de noviembre se realizará la nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia, con un monto de $50.000.

La acreditación fue comunicada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, y alcanza a los beneficiarios del programa en toda la provincia de Tucumán.

Desde el Gobierno de Tucumán recordaron que el monto acreditado es de $50.000 y que los beneficiarios podrán utilizar la tarjeta a partir de este viernes 20 de noviembre.