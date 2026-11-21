A más de un mes de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, el operativo de búsqueda continúa en la zona de El Mollar. Los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en sectores que todavía no pudieron ser revisados en profundidad, debido a las dificultades del terreno y las condiciones meteorológicas.

Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, confirmó que el protocolo de búsqueda y rescate permanece activo y que, hasta el momento, no existen indicios sobre el paradero del docente jubilado, desaparecido el pasado 12 de octubre.

Uno de los principales inconvenientes es el clima. Las lluvias previstas y la escasa visibilidad dificultan los desplazamientos por la montaña y reducen las posibilidades de avanzar en determinadas zonas. A esto se suma la presencia de vegetación selvática y sectores con importantes riesgos para los rescatistas.

"Seguimos esperando ventanas de buen clima porque tenemos diagramados dos campamentos, dos bases de patrulla, en esa zona por un lapso de cuatro o cinco días, según lo que el tiempo permita", explicó Domínguez.

Desde esos puntos, los equipos especializados buscarán intensificar los rastrillajes y llegar a lugares de acceso complejo. Según detalló el funcionario, gran parte de los senderos y filos de montaña ya fueron recorridos en una, dos y hasta tres oportunidades, pero todavía quedan quebradas y sectores de vegetación cerrada por revisar.

"Mayormente lo que estaría faltando son zonas de quebradas. Hay que hacer descensos utilizando cuerdas a través de la técnica de rápel", precisó.

Las tareas también incluyen recorridas por zonas bajas, distintos senderos, Potrerillo, la Quebrada del Portugués, el sector del aluvión y el área del apeadero militar, entre otros lugares por los que Moyano podría haber transitado durante su regreso.

Uno de los sectores que concentra especial atención es el conocido como La Calavera, ubicado en el sureste del Ñuñorco, cerca de la zona de Las Pavas. Allí se focalizan parte de los trabajos debido a registros de activación del teléfono celular de Moyano, según los informes de las empresas de telefonía.

Domínguez también mencionó tres filos de montaña que conducen hacia la zona del Indio y que todavía se pretende recorrer. Esa tarea podría demandar entre cinco y seis días de trabajo.

El funcionario fue contundente al referirse a la continuidad del operativo y buscó llevar tranquilidad a la familia del docente. "Para tranquilidad de la familia, en ningún momento se empezó ni se pensó en detener la búsqueda. Se continúa", afirmó.

Además, rechazó que se hayan limitado los recursos destinados al procedimiento y destacó la participación de numerosas instituciones y equipos especializados. Durante las distintas etapas intervinieron el Ejército, Gendarmería Nacional, rescatistas de la Policía de Mendoza, bomberos voluntarios de Monteros, baqueanos, voluntarios y efectivos de diferentes dependencias policiales.

También se utilizaron helicópteros de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. "Se utilizaron todos los recursos y se siguen utilizando los recursos de la Policía de la provincia de Tucumán para continuar con la búsqueda. No se escatimó bajo ningún punto de vista", sostuvo.

Finalmente, Domínguez advirtió que las tareas representan un riesgo importante para los rescatistas debido a las pendientes pronunciadas, algunas de entre 70 y 80 metros, y las dificultades para desplazarse entre la vegetación. Por ese motivo, el avance sobre los sectores pendientes dependerá en gran medida de que las condiciones meteorológicas permitan retomar los trabajos con seguridad.