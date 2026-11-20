Una situación que generó alarma entre los vecinos se registró este viernes en la Escuela Eva Perón de Monteros. Una columna de humo negro que salía del edificio hizo pensar que se estaba produciendo un incendio y motivó numerosos llamados a Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Monteros

“Desde la comisaría se veía cómo salía un humo negro”, relató un lector de MONTERIZOS, quien inicialmente creyó que el establecimiento estaba en llamas. Con el correr de los minutos se informó que no se trataba de un incendio, sino de una fumigación que se estaba realizando en el lugar. Tanto el Director de Defensa Civil, José Amaya, como el Jefe de Cuartel de los Bomberos Voluntarios de Monteros, Jorge López, confirmaron a este medio que se trataba de una fumigación

Sin embargo, la explicación no terminó con la preocupación de los vecinos. Personas de la zona manifestaron su malestar por el fuerte olor que se percibía y advirtieron sobre la posible toxicidad del producto utilizado. "En toda la manzana se siente el olor", explicó Gabriel, quien reside sobre calle 25 Mayo

Incluso, algunos vecinos señalaron que podría tratarse de velas de gamexane, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el producto empleado.

La situación generó interrogantes entre quienes viven en las inmediaciones, principalmente por las condiciones en las que se realizó el procedimiento y los posibles efectos de la sustancia utilizada. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué producto se aplicó ni si se adoptaron medidas preventivas para evitar la exposición de las personas.