

A partir de una investigación, efectivos de la Policía de Famaillá, en coordinación con la Patrulla Motorizada, lograron recuperar una motocicleta y un televisor que habían sido sustraídos en un hecho de robo en Famaillá.

El procedimiento se realizó debajo del puente de una calle paralela a la Ruta Nacional 38, a unos 100 metros de la Ruta Provincial 323, donde los uniformados encontraron una motocicleta Honda C90 y un televisor de 32 pulgadas. Ambos elementos fueron reconocidos como los bienes denunciados por la víctima.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, se procedió al secuestro de los elementos y a la intervención de Criminalística para las pericias correspondientes.