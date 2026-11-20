

Este viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas, se realizará un Taller de Escritura Sobre Arte a cargo de Cecilia Vega en el Altillo del MeC, el Mercado Cultural Municipal de Monteros. La actividad será con entrada libre y gratuita y requiere inscripción previa.

El taller propone un espacio para pensar y escribir sobre el arte, explorar la mirada, la palabra y la creación, y compartir una experiencia de escritura en un ámbito cultural de la ciudad. La propuesta está destinada a quienes deseen acercarse a la escritura desde el arte, sin necesidad de experiencia previa.

Los interesados en participar deberán inscribirse al número 3863525412. La actividad cuenta con el acompañamiento de CONICET INVELEC, el Mercado Cultural, el Honorable Concejo Deliberante de Monteros y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Monteros.