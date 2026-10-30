Acusan a una presunta vendedora de drogas de haber pagado para que mataran a un hombre en un barrio de Tucumán

“No se puede creer lo que pasa en la calle. Estamos de mal en peor. El chango ese estaba sentado en la vereda de la calle y lo mataron a tiros. Dicen que una mujer le pagó a dos ‘piperos’ para que lo ‘ajusten’ -lo maten-”, sostuvo Jenifer Herrera, vecina del barrio donde se registró el homicidio de un hombre de 33 años.

De acuerdo con los primeros informes, cerca de las 14, Sebastián Alfredo Fernández (33 años) estaba sentado en la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio ATE, al sur de la ciudad. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se detuvieron cerca de él y le dispararon.

“No escuchamos mucho. Sólo un par de gritos y nada más. Tampoco hubo una pelea. Vinieron a buscarlo y le dispararon”, señaló Gustavo Frías. “Esto no es casual, desde hace tiempo que por la zona se agarran a los tiros. Todo por la venta de droga. Se atacan entre ellos o balean a los que les deben plata”, agregó el jardinero.

Fernández recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado por sus familiares en un auto particular hasta la guardia del hospital Padilla. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

En el centro asistencial, los parientes de la víctima aportaron datos para orientar la investigación. Declararon que una tal “Florencia”, que se dedicaría a la venta de drogas, habría contratado a dos jóvenes -que tendrían severos problemas de adicción- para asesinar a Fernández. En principio, no sólo les habría proporcionado información para que ubicaran a la víctima, sino que también les habría facilitado la moto que utilizaron para cometer el crimen.

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Pedro Gallo dispuso la intervención de los investigadores de su unidad, Ramón Soria y Germán Díaz, quienes supervisaron las medidas periciales en el lugar junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

En la escena se hallaron dos vainas de calibre .22 y un proyectil, además de manchas pardo-rojizas. Asimismo, desde la Fiscalía informaron que se está llevando a cabo un relevamiento de cámaras y de posibles testigos, y que este viernes se practicará la autopsia.

Personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, realizaba operativos para dar con los autores del hecho. /La Gaceta