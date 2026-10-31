sábado 31 de octubre de 2026
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31 Oct 2026

Monteros vivirá hoy una nueva edición de La Noche de los Museos: conocé las actividades y horarios

Este sábado el Mercado Cultural y el Museo Municipal de la Caña de Azúcar abrirán sus puertas con propuestas artísticas, visitas guiadas, muestras, talleres y espectáculos. Las actividades serán gratuitas y se extenderán hasta la medianoche.

Monteros será protagonista este sábado de una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a redescubrir el patrimonio cultural de la ciudad a través de actividades artísticas, educativas y recreativas.

La jornada se desarrollará de 18 a 24, con acceso libre y gratuito en dos espacios emblemáticos: el Mercado Cultural y el Museo Municipal de la Caña de Azúcar “Bernabé Aráoz”.

En el Mercado Cultural, la programación comenzará a las 17 con un taller de dibujo destinado a las infancias. A partir de las 19, el público podrá participar de visitas guiadas al SAC Rodolfo Bulacio, recorrer la muestra colectiva “Desguace” y conocer la exposición permanente dedicada al artista, con curaduría de Rolo Juárez.

Por su parte, el Museo Municipal de la Caña de Azúcar “Bernabé Aráoz” abrirá sus puertas a las 18. Allí habrá un Paseo de los Artesanos, visitas guiadas por las instalaciones y la presentación del espectáculo de danza y poesía “Memoria del Azúcar”.

La propuesta también contará con intervenciones artísticas de música y danza a cargo de estudiantes y docentes de la Escuela de Arte Popular (EAP), que sumarán su talento a una noche dedicada a celebrar la cultura y la identidad monteriza.

Con entrada gratuita y actividades para distintos públicos, Monteros se suma a esta iniciativa que busca acercar los espacios culturales a la comunidad y poner en valor su historia, sus artistas y sus expresiones populares.

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