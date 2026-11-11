miércoles 11 de noviembre de 2026
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Papa León XIV en Argentina

Bienvenido Papa León XIV a la Argentina

11 Nov 2026

La temperatura seguirá subiendo en Tucumán y vuelven las lluvias

Las próximas 48 horas se registrará un aumento de temperatura, próximo a los 40 grados, acompañado de posibles lluvias aisladas, en especial en zona de pie de cerro.

Foto: José Tripolloni

[Foto: José Tripolloni ]


Este miércoles 11 de noviembre se presenta con tiempo inestable y con un marcado ascenso de temperatura. Según el pronóstico oficial del día, actualizado a las 06:11 horas, la mínima será de 20 grados y la máxima llegará a 33 grados.

A la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación, con una temperatura de 20 grados. A la tarde se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40 por ciento, con 33 grados. Y a la noche el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de precipitación, con 26 grados. El viento de 7 a 12 kilómetros por hora.

El panorama se mantendrá con la misma tendencia durante las próximas 48 horas, con un aumento sostenido de la temperatura que se acercará a los 40 grados. Ese calor estará acompañado de posibles lluvias aisladas, en especial en zona de pie de cerro, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos del tiempo.

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