martes 10 de noviembre de 2026
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10 Nov 2026 🔥 tendencia

Tres ciclistas fueron atropellados por un auto mientras entrenaban en Los Sosa

El siniestro ocurrió cerca de las 14:30 en el kilómetro 4 de la Ruta 344. Un Fiat Duna impactó contra los deportistas que circulaban en bicicleta. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros.

Foto Gentileza Cristian Ituarte.

[Foto Gentileza Cristian Ituarte.]

Un accidente de tránsito involucró a tres ciclistas que realizaban un entrenamiento en la zona de Los Sosa. El hecho ocurrió cerca de las 14:30, en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 344, cuando un automóvil impactó contra los deportistas.

Según las primeras informaciones, los ciclistas circulaban en sentido este-oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, un Fiat Duna, dominio SQR 510, los embistió de lleno.

Los deportistas fueron identificados como Edgar Vega, Franco Figueroa y Leonardo Olivera. Tras el impacto, Vega y Figueroa fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros para la realización de distintos estudios médicos.

La violencia del choque también quedó reflejada en los daños materiales. Las bicicletas de Vega y Figueroa terminaron prácticamente destruidas, mientras que la de Olivera sufrió daños en la rueda trasera.

El siniestro generó preocupación entre quienes transitaban por el sector y volvió a poner en escena los riesgos que enfrentan los ciclistas durante sus entrenamientos en rutas de la región.

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