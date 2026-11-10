Tres ciclistas fueron atropellados por un auto mientras entrenaban en Los Sosa

Un accidente de tránsito involucró a tres ciclistas que realizaban un entrenamiento en la zona de Los Sosa. El hecho ocurrió cerca de las 14:30, en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 344, cuando un automóvil impactó contra los deportistas.

Según las primeras informaciones, los ciclistas circulaban en sentido este-oeste cuando, por causas que se tratan de establecer, un Fiat Duna, dominio SQR 510, los embistió de lleno.

Los deportistas fueron identificados como Edgar Vega, Franco Figueroa y Leonardo Olivera. Tras el impacto, Vega y Figueroa fueron trasladados al Hospital Regional de Monteros para la realización de distintos estudios médicos.

La violencia del choque también quedó reflejada en los daños materiales. Las bicicletas de Vega y Figueroa terminaron prácticamente destruidas, mientras que la de Olivera sufrió daños en la rueda trasera.

El siniestro generó preocupación entre quienes transitaban por el sector y volvió a poner en escena los riesgos que enfrentan los ciclistas durante sus entrenamientos en rutas de la región.