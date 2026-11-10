León XIV reunió a miles de fieles en Córdoba en una multitudinaria celebración de fe

Una multitud de fieles se congregó este martes en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, para participar de la misa encabezada por el papa León XIV. La celebración reunió a peregrinos de distintos puntos de la Argentina y del exterior, en una jornada marcada por la fe y el acompañamiento popular al Pontífice.

León XIV aterrizó en el Aeropuerto de Córdoba minutos antes de las 9. Pasadas las 9.40, ingresó al predio de FAdeA, donde ya lo esperaba una importante cantidad de personas. Las puertas del establecimiento habían sido abiertas el lunes a las 17.40 y, desde entonces, el ingreso de fieles fue incesante hasta el comienzo de la actividad.

La convocatoria convirtió a las instalaciones de la fábrica aeronáutica en el escenario de una de las principales celebraciones de la visita papal. Para que quienes no pudieron asistir también tuvieran acceso al acontecimiento, el Gobierno de Córdoba dispuso una transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

La espera estuvo acompañada por una programación artística que reunió distintos géneros y expresiones musicales. Jairo y Jorge Rojas fueron parte de una grilla que también incluyó a Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas.

Además de las propuestas musicales, el predio contó con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación, en una previa que buscó integrar la celebración religiosa con distintas expresiones de la cultura popular.

Para quienes permanecieron durante la noche a la espera de la misa, se establecieron pautas de seguridad. Se permitió el ingreso de mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección solar. En cambio, las carpas estuvieron prohibidas.

La celebración en FAdeA se convirtió así en un nuevo punto de encuentro de miles de personas que acompañan la visita de León XIV a la Argentina, en una jornada que combinó expresiones de fe, música y una multitudinaria participación popular.