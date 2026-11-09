León XIV celebró una misa histórica ante más de dos millones de personas y reivindicó a la familia argentina

El papa León XIV encabezó este lunes una misa histórica en Buenos Aires, ante una multitud que superó los dos millones de personas, según estimaciones oficiales. La celebración se realizó en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y tuvo como eje central a la familia argentina, a la que el Pontífice definió como una fuente fundamental de transmisión de valores, fe y cultura.

La jornada comenzó con una multitudinaria recorrida por la avenida Del Libertador. A bordo del Papamóvil, León XIV saludó a los fieles que se congregaron a lo largo del trayecto y acompañaron su paso con banderas, cánticos y muestras de afecto. Uno de los mensajes que más se escuchó entre la gente fue: “León, amigo, el pueblo está contigo”.

La celebración tuvo un significado especial: fue la primera misa de un Papa en suelo argentino en 39 años. La anterior había sido encabezada por Juan Pablo II el 12 de abril de 1987, durante su visita al país.

En su homilía, que se extendió durante aproximadamente doce minutos, León XIV centró su mensaje en el valor de la familia dentro de la historia y la sociedad argentina. Destacó su papel en la transmisión de la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto por los mayores, la defensa de la vida y el compromiso con la palabra.

“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, expresó ante los miles de fieles reunidos en Palermo.

El Pontífice también cuestionó las voces que consideran superada a la familia cristiana y sostuvo que, por el contrario, representa un pilar frente a las fragilidades de la sociedad actual. En ese contexto, describió las dificultades que atraviesan numerosos hogares: la falta de estabilidad, los problemas sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan especialmente a los jóvenes.

León XIV invitó a las familias a mantener viva la fe en la vida cotidiana, a través de gestos sencillos como la oración, el perdón, la escucha y el encuentro. También las convocó a acercar a sus hijos al Evangelio y a recuperar los espacios de comunión dentro del hogar.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se produjo cuando el Papa recordó a Francisco. Al evocar la palabra y el legado de su antecesor, quien fue obispo de Buenos Aires antes de llegar al Vaticano, recibió una ovación de los presentes. Fue el único pasaje de la homilía que interrumpió el discurso con un aplauso de semejante intensidad.

El mensaje también estuvo dirigido a la Iglesia argentina. León XIV pidió a las familias que asuman un papel activo en la evangelización y acompañen la tarea de obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales. Consideró que la vitalidad de la Iglesia se fortalece cuando los hogares viven y transmiten su fe.

Al finalizar, encomendó a las familias argentinas a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, y a San José. La multitud respondió con cánticos y muestras de emoción, en una jornada que quedó marcada por la convocatoria popular y un mensaje centrado en la familia como sostén de la sociedad.