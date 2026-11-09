El tiempo en Monteros para toda la semana: hasta cuándo hará calor y cuándo vuelven las lluvias

La semana en Monteros comenzará con buen tiempo y temperaturas agradables, pero terminará con calor intenso y tormentas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 9 la máxima será de 29 grados y la mínima de 14 grados, con cielo parcialmente nublado a nublado y sin probabilidades de lluvia, con registros que irán de los 19 grados a la mañana a los 29 grados al mediodía y 24 grados a la noche.

☀️ El martes 10 seguirá el buen tiempo con una máxima de 31 grados y una mínima de 16 grados, con cielo mayormente despejado a nublado y probabilidades de precipitación de entre 0 y 10 por ciento durante la jornada, con temperaturas de 16 grados a la madrugada, 23 grados a la mañana, 31 grados a la tarde y 25 grados a la noche.

🌧️ El cambio llegará el miércoles 11, cuando la máxima trepará a 34 grados y la mínima será de 19 grados, con cielo nublado y probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde y noche, con 19 grados a la mañana y 34 grados a la tarde.

🌧️ El jueves 12 será el día más caluroso junto con el viernes, con una máxima de 36 grados y una mínima de 21 grados, con probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde, con 21 grados a la mañana y 36 grados a la tarde.

🌧️El viernes 13 mantendrá el calor con una máxima de 36 grados y una mínima de 23 grados, con cielo nublado y probabilidad de tormentas de 10 a 40 por ciento a la tarde, con 23 grados a la mañana y 36 grados a la tarde.

⛈️ El sábado 14 llegará un leve descenso, con una máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados, pero con tormentas durante todo el día y probabilidades de 10 a 40 por ciento, con 24 grados a la mañana y 31 grados a la tarde.

⛈️ Finalmente, el domingo 15 cerrará la semana con un marcado descenso de temperatura, con una máxima de 26 grados y una mínima de 20 grados, con lluvias y tormentas y probabilidades de 10 a 40 por ciento durante toda la jornada, con 20 grados a la mañana y 26 grados a la tarde.