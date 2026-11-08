Dos motocicletas chocaron en Villa Alcira: tres personas resultaron heridas

Un siniestro vial se registró este sábado por la noche en la ciudad de Monteros, en calle Libertad a la altura del cementerio del Oeste. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22.34, cuando dos motocicletas colisionaron por causas que se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con el reporte, una motocicleta Honda Wave, sin dominio colocado, circulaba en sentido oeste a este. Era conducida por una menor, quien llevaba como acompañante a otra mujer menor de edad. En tanto, el otro rodado involucrado era una motocicleta Gilera, también sin dominio, conducida por un hombre de 28 años, quien tampoco llevaba casco.

Como consecuencia del impacto, las dos mujeres y el conductor presentaron politraumatismos. De inmediato, se dio aviso al servicio de emergencias 107, que realizó el traslado de los involucrados al Hospital Regional General Lamadrid para recibir una mejor atención médica.

En el lugar trabajaron personal de la Guardia Urbana, Defensa Civil y el servicio de emergencias 107.