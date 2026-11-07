León XIV celebró su primera misa en Uruguay y pidió “construir puentes”: este domingo llega a la Argentina

El papa León XIV celebró este sábado 7 de noviembre su primera misa en Uruguay, ante miles de fieles que se congregaron en el Parque París Londres para participar de una de las principales actividades de su gira por Sudamérica.

Durante la ceremonia, el Santo Padre destacó la importancia de “construir puentes” y comenzó su homilía con un reconocimiento al beato Jacinto Vera, una figura destacada de la Iglesia uruguaya.

“Recorrió tres veces el territorio de Uruguay”, señaló el Pontífice al recordar la labor del religioso.

La celebración formó parte de las actividades previstas durante la visita del Papa al país vecino, primera etapa de su recorrido por Sudamérica. Tras finalizar la misa en el Parque París Londres, León XIV tenía previsto regresar en avión a Montevideo para continuar con su agenda oficial.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

La gira del Santo Padre genera expectativa entre los fieles de la región, especialmente por su próxima llegada a territorio argentino.

Según el cronograma informado, el Pontífice llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre, alrededor de las 16, donde comenzará una visita de cuatro días.

Su recorrido incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, tres destinos que formarán parte de su agenda durante la estadía en el país.

La visita se producirá después de las actividades desarrolladas en Uruguay, en el marco de la gira sudamericana del Santo Padre.