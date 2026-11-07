Monteros abrió un registro para reconocer a sus deportistas destacados

La Municipalidad de Monteros puso en marcha el registro y relevamiento de deportistas locales, en el marco de la Ordenanza N.º 1308 del Honorable Concejo Deliberante. La iniciativa busca reunir y actualizar información sobre quienes representan a la ciudad en distintas disciplinas, tanto en el ámbito federado como amateur.

El relevamiento permitirá conocer las trayectorias deportivas, las disciplinas que practican y sus participaciones en competencias. Con esa información, se avanzará en un proceso de selección destinado a reconocer a los deportistas destacados de Monteros.

La coordinación estará a cargo de la Dirección de Deportes, junto con la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del Concejo Deliberante. Ambos espacios tendrán la responsabilidad de realizar la convocatoria anual y evaluar las postulaciones.

La inscripción ya se encuentra disponible para los deportistas de la ciudad. Quienes deseen participar pueden completar el registro a través de la página oficial del Municipio.

El formulario se encuentra en: https://monteros.gob.ar/deportes/deportistas-destacados/

La propuesta busca visibilizar el esfuerzo, la dedicación y el talento de los deportistas monterizos, además de generar una herramienta para acompañar y reconocer sus recorridos.