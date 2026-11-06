Tucumán tendrá un fin de semana XL: Lunes feriado y martes con asueto administrativo y escolar por la visita del Papa

El Gobierno de Tucumán dispondrá asueto administrativo y escolar para el martes 10 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La decisión se enmarca en las actividades previstas durante la estadía del Sumo Pontífice en el país y busca facilitar la participación de la comunidad en los acontecimientos vinculados con su llegada.

De esta manera, los tucumanos tendrán dos jornadas consecutivas sin actividad habitual en la administración pública y las escuelas: el lunes 9, por el feriado nacional, y el martes 10, por el asueto dispuesto por la Provincia.

La posibilidad de otorgar asueto había sido anticipada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien destacó la importancia de la visita papal y señaló que la decisión se conocería antes del fin de semana.

El alcance de la medida deberá contemplarse según las disposiciones oficiales para cada sector. El asueto administrativo y escolar no implica, por sí mismo, un feriado obligatorio para la actividad privada.