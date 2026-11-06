Hoy es el día ideal para lavar ropa en Tucumán



Si tenés ropa acumulada, hoy es el día. Este viernes 6 de noviembre es el momento ideal para lavar ropa en Tucumán, porque no se esperan lluvias en todo el día y la temperatura va a acompañar para que todo se seque rápido.

Según el pronóstico oficial del día, actualizado a las 06:05 horas, la jornada tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. A la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación, con una temperatura de 21 grados y viento del noreste de 7 a 12 kilómetros por hora.

A la tarde continuará mayormente nublado, también sin probabilidad de lluvia, con 28 grados y viento del sudoeste muy leve, de 0 a 2 kilómetros por hora. Y a la noche se mantendrá mayormente nublado, con apenas un 0 a 10 por ciento de probabilidad de precipitación, una temperatura de 24 grados y viento del sudoeste de 7 a 12 kilómetros por hora.

El buen tiempo dura poco, por eso conviene aprovecharlo. Para mañana sábado se esperan lluvias y el domingo seguirá nublado, así que hoy es el momento de lavar, tender y aprovechar el solcito entre nubes.