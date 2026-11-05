Persecución de película en Tucumán: de Bella Vista a Famaillá, dos detenidos y 1,5 kilos de marihuana secuestrados



Una persecución que comenzó en Bella Vista y terminó en Famaillá dejó como saldo dos hombres detenidos, 1,5 kilos de marihuana secuestrados, dinero en efectivo y un auto incautado.

El procedimiento fue realizado en el día de ayer por efectivos de la DIDROP de la Policía de Tucumán.

Todo se inició en el barrio 80 Viviendas de Bella Vista, cuando los uniformados observaron a los ocupantes de un Volkswagen Gol Trend manipulando una mochila en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, los sujetos emprendieron la fuga a gran velocidad por la Ruta Nacional 157.

Durante la persecución, los sospechosos arrojaron una mochila a la banquina, a la altura del km 5 de la Ruta Provincial 323. Finalmente fueron aprehendidos en inmediaciones del barrio Baviera, en Famaillá.

Al recuperar la mochila, los efectivos encontraron:

Dos envoltorios tipo ladrillo de marihuana

Otro envoltorio con picadura de la misma sustancia

$160.000 en efectivo

Un teléfono celular

Los detenidos tienen 25 y 21 años. Por disposición de la Justicia Federal, ambos quedaron detenidos e incomunicados. También se ordenó el secuestro de la sustancia y del vehículo.