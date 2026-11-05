jueves 5 de noviembre de 2026
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5 Nov 2026

Convocatoria docente Tucumán: inscripción y reinscripción 2026 para el Padrón 2027 comienza el 12 de noviembre

Las Juntas de Clasificación informaron el inicio de la convocatoria para el Padrón 2027. El trámite será online y hay una fecha límite clave para la recepción de antecedentes.



Atención docentes de Tucumán: ya hay fecha oficial para la Convocatoria de Inscripción y Reinscripción 2026 – Padrón 2027.

Las Juntas de Clasificación de Educación Secundaria, de Educación Superior, Especial, Artística y de Organismos de Apoyo, y de Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, comunicaron que la convocatoria comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026.

¿Cómo se hace el trámite?
La inscripción se realizará a través de la página oficial del Ministerio de Educación:

https://www.educaciontuc.gov.ar

¡Fecha límite muy importante!
De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 25/5 MEd, la recepción de antecedentes docentes se realizará hasta el día anterior al inicio de la convocatoria.

FECHA LÍMITE: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Se recomienda a las y los docentes interesados tener presentes estas fechas y no dejar el trámite para último momento, para no quedar fuera del Padrón 2027.

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