Convocatoria docente Tucumán: inscripción y reinscripción 2026 para el Padrón 2027 comienza el 12 de noviembre
Las Juntas de Clasificación informaron el inicio de la convocatoria para el Padrón 2027. El trámite será online y hay una fecha límite clave para la recepción de antecedentes.
Atención docentes de Tucumán: ya hay fecha oficial para la Convocatoria de Inscripción y Reinscripción 2026 – Padrón 2027.
Las Juntas de Clasificación de Educación Secundaria, de Educación Superior, Especial, Artística y de Organismos de Apoyo, y de Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, comunicaron que la convocatoria comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026.
¿Cómo se hace el trámite?
La inscripción se realizará a través de la página oficial del Ministerio de Educación:
https://www.educaciontuc.gov.ar
¡Fecha límite muy importante!
De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 25/5 MEd, la recepción de antecedentes docentes se realizará hasta el día anterior al inicio de la convocatoria.
FECHA LÍMITE: miércoles 11 de noviembre de 2026.
Se recomienda a las y los docentes interesados tener presentes estas fechas y no dejar el trámite para último momento, para no quedar fuera del Padrón 2027.