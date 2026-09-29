Tragedia en León Rougés: murió un joven de 19 años y buscan determinar cómo ocurrió su muerte

Un joven de 19 años murió durante la madrugada de este martes en León Rougés y la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento. El hecho ocurrió en un camino vecinal conocido como Camino a Lazarte, donde el joven fue encontrado tendido sobre la calle.

Según las primeras informaciones, la alerta se conoció pasadas las 2 de la madrugada e indicaban que había una persona de sexo masculino, con el torso desnudo, tendida sobre el camino. Personal policial se dirigió de inmediato al lugar, donde ya se encontraban integrantes de la Guardia Urbana y personal del 107.

Poco después arribó un enfermero, quien constató que la persona se encontraba sin vida. Fue identificada como Demián Alexander Alderete Díaz, de 19 años, con domicilio en el barrio Palermo de León Rougés.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar y que forman parte de la investigación, aparentemente el joven habría sido rozado por un tractor que pasó por ese sector. Según datos de vecinos del lugar, señala que ese mismo vehículo habría derribado minutos antes una construcción de mampostería.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros. El Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de Criminalística Oeste y del médico de Policía, además de informar que posteriormente se haría presente personal de la Fiscalía.

Las pericias tomadas por personal de Criminalística serán examinadas por personal Judicial para determinar las verdaderas causas del trágico hecho.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, con causante a determinar, e interviene la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de León Rougés, jefe es el comisario Rolando Melián, acompañado por el oficial principal licenciado Franco Paz, segundo jefe interino de la dependencia, y el Of. SubAy, Gastón Soria.