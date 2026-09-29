martes 29 de septiembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1545Blue: $1555Bolsa: $1550CCL: $1616.9Mayorista: $1523Cripto: $1615.61Tarjeta: $2008.5
29 Sep 2026

Tucumán bajo alerta amarilla este martes 29 de septiembre

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 24° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la población debe permanecer atenta e informada por posibles tormentas fuertes, durante la tarde, en sectores puntuales del territorio: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo

En el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 90%. El viento corre del noroeste a 15 km/h y la visibilidad es de 7 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Hoy inicia el pago del 20% a estatales del área de salud y del IPV

🔥 tendencia

Tragedia en León Rougés: murió un joven de 19 años y buscan determinar cómo ocurrió su muerte

Tucumán bajo alerta amarilla este martes 29 de septiembre

Paro docente de la UNT por 72 horas, por reclamo salarial

🔥 tendencia

Después del calor, llegó el alivio a Monteros: granizo, truenos, relámpagos y una fuerte tormenta

Tucumán negocia con Nación una compensación eléctrica de al menos 70% entre octubre y marzo