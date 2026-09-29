Tucumán bajo alerta amarilla este martes 29 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la población debe permanecer atenta e informada por posibles tormentas fuertes, durante la tarde, en sectores puntuales del territorio: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo

En el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 90%. El viento corre del noroeste a 15 km/h y la visibilidad es de 7 km.