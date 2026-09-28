Dramático accidente en El Mollar: un auto cayó al cauce de zanjón y un joven de 27 años quedó internado

Un joven de 27 años resultó herido y quedó internado luego de que el automóvil que conducía se despistara y terminara cayendo al cauce de un río en El Mollar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:15 de este lunes , sobre avenida Los Menhires, frente a la policlínica de la villa veraniega de Tafí del Valle. El Volkswagen Gol Trend circulaba de oeste a este cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control y terminó precipitándose hacia el lecho de un zanjón que corre por el costado del Criadero de Truchas.

El vehículo era conducido por un joven de 27 años, domiciliado en el barrio La Ovejera, de Tafí del Valle. Junto a él viajaba una joven, quien también fue asistida tras el accidente.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 llegó hasta el lugar y el médico de guardia, Martín Barrionuevo, atendió a los ocupantes. El conductor sufrió traumatismos múltiples y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción para la realización de estudios de mayor complejidad, donde quedó internado bajo observación.

La acompañante fue examinada por los profesionales y se determinó que se encontraba estable y sin lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta en el lugar.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de El Mollar, dependiente de la Unidad Regional Oeste (URO), que puso las actuaciones en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

Desde la Fiscalía se dispuso que el Volkswagen Gol Trend quedara en calidad de depósito judicial y se solicitó la intervención de la División Criminalística Oeste para realizar las pericias correspondientes.

Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento fotográfico y mecánico del vehículo y de la zona donde ocurrió el despiste. También se solicitaron al Hospital Regional de Concepción los estudios y dosajes correspondientes al conductor.