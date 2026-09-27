Se incendió un colectivo que trasladaba a 20 jugadoras tucumanas de hockey

Un colectivo perteneciente a la Comuna de El Timbó, que trasladaba a unas 20 jugadoras de hockey menores de edad, se incendió durante la mañana de este sábado mientras circulaba por la Ruta Provincial 305.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:30, a la altura del Hotel Ishcay, cuando el vehículo se dirigía hacia Banda del Río Salí. Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, el colectivo comenzó a incendiarse mientras se encontraba en circulación.

Ante la emergencia, intervino inicialmente personal de la Motorizada de Las Talitas. Poco después arribaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Las Talitas, quienes desplegaron las tareas necesarias para combatir el fuego hasta lograr extinguir las llamas.

Pese a la magnitud del incendio, las aproximadamente 20 adolescentes que viajaban en la unidad lograron ponerse a resguardo y ninguna sufrió heridas ni quemaduras.

Una vez controlada la situación, efectivos de la Comisaría de El Colmenar permanecieron trabajando en el sector y realizaron las actuaciones correspondientes.

La investigación continuará para determinar qué desperfecto o circunstancia provocó el incendio que afectó al colectivo mientras trasladaba al equipo juvenil de hockey hacia Banda del Río Salí.