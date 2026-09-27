Picadas ilegales en Monteros: Dos motos secuestradas

Durante la madrugada de este domingo, la Policía desplegó un operativo preventivo en distintos puntos de la jurisdicción de la Zona III de la Unidad Regional Oeste, con el objetivo de erradicar las denominadas “picadas” y prevenir este tipo de maniobras en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló entre las 23:30 del sábado y las 03:00 del domingo y como resultado del operativo fueron retenidas dos motocicletas. Una de ellas es una Motomel Skua 150 cc, de color rojo con blanco, sin dominio a la vista y con caño de escape libre.

La segunda motocicleta es una Honda Wave, de color gris, también sin dominio a la vista y con caño de escape libre.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Monteros, Comisaría Acheral, Comisaría Santa Lucía, Comisaría León Rougés, Comisaría Capitán Cáceres y Sargento MoyaMauricio Lazarte, representante de la Comisaría Monteros.