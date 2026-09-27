34° grados y EDET dejó sin energía a tres grandes barrios de Monteros: qué pasó

Un domingo de primavera que por momentos parece de verano. Con el termómetro marcando 34 °C en Monteros, el calor se hizo sentir con fuerza, mientras tres grandes sectores de la ciudad quedaron sin servicio de energía eléctrica durante la mañana.

La interrupción alcanzó a los barrios Villa Nueva, Omodeo y 40 Viviendas y Prolongación, según el aviso emitido por EDET. El corte estaba programado para este domingo 27 de septiembre, de 7:00 a 12:30, en el marco de trabajos sobre las instalaciones eléctricas.

De acuerdo con la comunicación de la empresa, las tareas contemplaban desplazamiento, mantenimiento y mejoras en las instalaciones, motivo por el cual se interrumpió el suministro en los sectores mencionados.

La situación se produjo en una jornada de temperaturas elevadas, con condiciones propias de un día de verano pese a que todavía transcurre la primavera. El corte durante las horas de mayor actividad y con el calor instalado volvió especialmente notoria la falta de energía en los barrios afectados.

EDET también informó que, en caso de lluvia, las tareas programadas serían suspendidas.

El comunicado fue firmado por el ingeniero Jorge Cardozo, supervisor de Operación y Mantenimiento de EDET S.A. en Monteros, quien señaló que la empresa esperaba que los usuarios supieran disculpar las molestias ocasionadas por los trabajos.