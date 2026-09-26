Superliga de Monteros: este sábado se juegan las finales con dos partidos de alto calibre

Este sábado se disputarán las finales de la Superliga de Monteros, con una jornada que promete dos encuentros vibrantes en la cancha de Los Sosa.

Desde las 15, Rejunte FC y El Clan se medirán en un partido de alto calibre, con todo en juego en esta definición del certamen.

A continuación, desde las 17, llegará el turno de un encuentro de primera: Matadero FC y Naranjito Junior se enfrentarán en un duelo que reunirá a dos campeones monterizos y que promete una gran definición.

La organización invitó a toda la comunidad a acercarse a disfrutar de esta jornada de fútbol. El ingreso al predio será desde las 14:45 y la entrada tendrá un valor de $4.000.

La cancha de Los Sosa será escenario de una tarde especial para el fútbol local, con dos finales y cuatro equipos que buscarán quedarse con la gloria de la Superliga de Monteros.