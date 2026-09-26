Alerta por ciclogénesis: el cambio de tiempo llegará el domingo y se extenderá durante 72 horas

Las jornadas cálidas que se registraron durante los últimos días comenzarán a quedar atrás a partir del domingo, cuando un sistema de baja presión avance sobre el país y dé inicio a un período de mayor inestabilidad. El fenómeno estará acompañado por lluvias, tormentas, ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas.

El proceso conocido como ciclogénesis consiste en la formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. De acuerdo con el material analizado, este tipo de fenómeno puede generar el choque de masas de aire de diferente temperatura y favorecer la aparición de lluvias intensas, viento y cambios marcados en las condiciones meteorológicas.

Mientras el centro y norte argentino todavía atraviesan jornadas cálidas, con temperaturas que alcanzan entre 30 y 36 °C en sectores de Cuyo, el norte y otras regiones, en la Patagonia ya se registra un escenario diferente, con lluvias, algunas nevadas en zonas altas y fuertes vientos.

Durante la noche del viernes, el sistema de baja presión avanzó por sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén. Este sábado comenzaron a observarse las primeras señales del cambio en el centro del país, donde un débil frente frío provoca un descenso leve de las temperaturas.

El verdadero punto de inflexión llegará el domingo, cuando comenzará formalmente el proceso de ciclogénesis. Según el pronóstico citado en el material, la inestabilidad se extenderá durante al menos 72 horas y alcanzará distintas regiones del país.

Las primeras tormentas importantes se concentrarán en el sur del Litoral, donde ya rige un alerta amarillo para el norte de Entre Ríos. Durante la noche del domingo tampoco se descartan chaparrones y lluvias dispersas sobre la región pampeana.

El período de mayor intensidad se espera entre el lunes y el martes, cuando el sistema de baja presión entre en su fase más madura. Durante esas jornadas, el área de tormentas se extenderá hacia sectores del centro y este de la Argentina, acompañada por mayores acumulados de precipitaciones y un descenso de las temperaturas.

Los modelos meteorológicos mencionados en el material anticipan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en sectores de Buenos Aires, Córdoba y la franja mesopotámica.

De esta manera, el inicio de la próxima semana estará marcado por un cambio significativo de las condiciones meteorológicas, con jornadas más frescas, húmedas y ventosas luego del período de temperaturas elevadas.

Ante este escenario, el material recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar los recaudos necesarios, especialmente durante los períodos de lluvias y viento.