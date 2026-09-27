Monteros alcanzó los 37,9 °C este domingo y registró la temperatura más alta del año

Monteros vivió este domingo una jornada de calor extremo, con una temperatura máxima de 37,9 °C, convirtiéndose en el registro más elevado de lo que va del año, de acuerdo con los datos de la estación meteorológica del INTA Monteros.

La temperatura alcanzó los 37,9 °C a las 16:17, en una jornada en la que el calor se hizo sentir desde las primeras horas y que tuvo además un elevado porcentaje de humedad.

El registro de este domingo igualó la máxima que ya se había alcanzado el viernes 2 de enero a las 15:30, cuando el termómetro también marcó 37,9 °C. De esta manera, ambas jornadas comparten hasta el momento la temperatura más alta registrada durante el año en Monteros.

La jornada tuvo además otro ingrediente que hizo más difícil sobrellevar el calor: durante la mañana, tres barrios de la ciudad permanecieron sin suministro eléctrico, en un momento en que el termómetro ya marcaba alrededor de 31 °C.

Así, el domingo cerró con una marca de 37,9 °C, igualando el récord térmico y dejando una de las jornadas más calurosas del año en Monteros.