Brutal tragedia en Lules: un muerto y cinco heridos tras un choque entre dos autos y una moto

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas este domingo 27 de septiembre como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido en Lules.

De acuerdo con el informe de la Comisaría de Lules, el hecho se registró alrededor de las 17:20 sobre la Ruta Provincial 301, a la altura de Colonia 2, y tuvo como protagonistas a dos automóviles y una motocicleta.

Tras el impacto, cinco personas resultaron heridas y fueron asistidas para luego ser trasladadas a distintos centros de salud. Entre los lesionados habría un bebé, aunque hasta el momento no se informó oficialmente su estado de salud ni el del resto de las personas heridas.

En tanto, una persona mayor de edad habría fallecido en el lugar como consecuencia del siniestro. Personal policial permanecía trabajando en la zona para realizar las actuaciones correspondientes y establecer cómo se produjo el choque.

El tráfico permanece a media calzada en la zona y se pide circular con precaución.