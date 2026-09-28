martes 29 de septiembre de 2026
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28 Sep 2026

Hoy podés participar del taller-conversatorio: Revalorizar el Archivo Personal

La actividad tendrá lugar este lunes 28 de septiembre a las 19:00 horas en el Mercado Cultural, ubicado en la intersección de Colón y Silvano Bores.

En el marco de la Bienal Argentina de Fotografía Documental, se realizará en Monteros el taller-conversatorio “Revalorizar el Archivo Personal”, una propuesta destinada a reflexionar sobre la importancia de preservar fotografías, documentos y recuerdos que forman parte de la memoria individual y colectiva.

La actividad tendrá lugar este lunes 28 de septiembre a las 19:00 horas en el Mercado Cultural, ubicado en la intersección de Colón y Silvano Bores.

El encuentro busca generar un espacio de diálogo e intercambio en torno al valor histórico, cultural y afectivo de los archivos personales, entendidos como piezas fundamentales para reconstruir historias familiares y fortalecer la identidad de las comunidades.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Mercado Cultural, el Honorable Concejo Deliberante de Monteros y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Monteros.

Desde la organización invitan a vecinos, aficionados a la fotografía, investigadores y público en general a sumarse a esta propuesta cultural que pone en valor la memoria y el patrimonio documental.

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