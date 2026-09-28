En Tucumán, la zafra lleva 144 días de actividad y 14 ingenios están en zafra

Según los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), la zafra presenta un avance del 66%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar, en 144 días de actividad, en 14 ingenios

Hasta el 25 de setiembre, los ingenios han molido 12.921.641 toneladas de caña bruta. En cuanto a los rendimientos sacarinos de la caña que se encuentra en buen estado se presenta un incremento del 4,60% a la misma fecha de la zafra pasada.

Esta semana, el ingenio Marapa alcanzó un paso destacado en su molienda, llegando a 655.343 toneladas de caña molida. Con este resultado, ya se ha superado la cantidad total molida al cierre de la zafra 2025, que fue de 616.981 toneladas.

En cuanto a la producción de azúcar físico, Tucumán registró un total de 984.919 toneladas. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco común tipo A (639.563 toneladas)

- azúcar crudo (201.989 toneladas),

- azúcar orgánico (39.424 toneladas),

-azúcar refinado (103.943 toneladas).

La campaña de producción de alcohol avanza con 9 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 204.518.616 litros de alcohol hidratado y 130.391.696 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Avance de zafra - Salta y Jujuy

En conjunto, la zafra de Salta y Jujuy lleva 137 días desde su inicio y de acuerdo con los datos informados al IPAAT, los 5 ingenios llevan moliendo 5.454.237 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance de zafra del 73% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 317.325 toneladas.

La campaña de producción alcohol avanza con 5 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 133.288.187 litros de alcohol hidratado y 98.333.557 litros de alcohol deshidratado – anhidro (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Datos productivos Argentina

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra hasta la fecha un total de 18.375.878 toneladas caña molida bruta, una producción 1.302.244 toneladas de azúcar físico, 337.806.803 litros de alcohol hidratado y 228.725.253 de alcohol anhidro.

El IPAAT está presente en la Expo Agro Ganadera 2026

La Expo Agro Ganadera 2026 abrió sus puertas en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán (Yerba Buena), reuniendo a productores, empresas, instituciones y familias en un espacio que combina producción, innovación, negocios, tecnología, tradición y entretenimiento.

En el stand institucional del Gobierno de Tucumán, el IPAAT presenta la industria sucroalcoholera de la provincia, destacando el valor estratégico del bioetanol como energía limpia y renovable y exhibiendo productos derivados de la caña de azúcar como azúcar, alcoholes, papel y energía.

La Expo se desarrolla hasta el domingo 27 de septiembre, de 15 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.