Monteros: un motociclista sufrió una fractura tras chocar con un auto

Un hombre resultó herido durante la tarde-noche de este domingo luego de que la motocicleta en la que circulaba chocara contra un automóvil Fiat Palio, en la esquina de Alberdi y Córdoba, en Monteros.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura en una de sus piernas, por lo que recibió asistencia y posteriormente fue trasladado para su atención médica.

Personal policial, trabajó en el lugar y realizó las primeras actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Además, también trabajaron personal de Defensa Civil y el servicio 107