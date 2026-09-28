martes 29 de septiembre de 2026
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28 Sep 2026 🔥 tendencia

Monteros: un motociclista sufrió una fractura tras chocar con un auto

El siniestro ocurrió durante la tarde-noche del domingo en la esquina de Alberdi y Córdoba. El hombre debió ser trasladado para recibir atención médica

Un hombre resultó herido durante la tarde-noche de este domingo luego de que la motocicleta en la que circulaba chocara contra un automóvil Fiat Palio, en la esquina de Alberdi y Córdoba, en Monteros.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura en una de sus piernas, por lo que recibió asistencia y posteriormente fue trasladado para su atención médica.

Personal policial, trabajó en el lugar y realizó las primeras actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Además, también trabajaron personal de Defensa Civil y el servicio 107

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