La semana inicia con amenazas de lluvias

Con el correr de las horas aumentaron las probabilidades precipitaciones en el territorio tucumano. La amenaza se extiende hasta el miércoles. Las nuevas condiciones térmicas marcan además, un pequeño descenso de dos a tres grados.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 78%. El viento corre del oeste a 9 km/h y la visibilidad es de 10 km.