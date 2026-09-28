martes 29 de septiembre de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1545Blue: $1555Bolsa: $1550CCL: $1616.9Mayorista: $1523Cripto: $1615.61Tarjeta: $2008.5
28 Sep 2026

La semana inicia con amenazas de lluvias

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 29° de máxima.

Con el correr de las horas aumentaron las probabilidades precipitaciones en el territorio tucumano. La amenaza se extiende hasta el miércoles. Las nuevas condiciones térmicas marcan además, un pequeño descenso de dos a tres grados.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 29° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 78%. El viento corre del oeste a 9 km/h y la visibilidad es de 10 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Hoy inicia el pago del 20% a estatales del área de salud y del IPV

🔥 tendencia

Tragedia en León Rougés: murió un joven de 19 años y buscan determinar cómo ocurrió su muerte

Tucumán bajo alerta amarilla este martes 29 de septiembre

Paro docente de la UNT por 72 horas, por reclamo salarial

🔥 tendencia

Después del calor, llegó el alivio a Monteros: granizo, truenos, relámpagos y una fuerte tormenta

Tucumán negocia con Nación una compensación eléctrica de al menos 70% entre octubre y marzo